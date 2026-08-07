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ВК Пресс

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Молния! БЭКи атаковали Ялту: объявлена эвакуация с пляжей

Молния! БЭКи атаковали Ялту: объявлена эвакуация с пляжей

В Ялте разминируют обнаруженный безэкипажный катер: жителей и туристов просят покинуть район Приморского парка В Ялте специалисты приступили к работам по обезвреживанию обнаруженного безэкипажного катера (БЭК).

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