Российские снайперы уничтожили взвод противника и отбили американский БПЛА Ольга ВайленкоВ недрах боевых действий, где живут и действуют настоящие герои, рождаются истории, оставляющие неизгладимый след в сердцах и памяти людей.
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