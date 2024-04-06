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Российские снайперы уничтожили взвод противника и отбили американский БПЛА

Российские снайперы уничтожили взвод противника и отбили американский БПЛА

Российские снайперы уничтожили взвод противника и отбили американский БПЛА Ольга ВайленкоВ недрах боевых действий, где живут и действуют настоящие герои, рождаются истории, оставляющие неизгладимый след в сердцах и памяти людей.

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