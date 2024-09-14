Певица Наталья Штурм рассказала, как умудряется тратить на продукты всего 2518 рублей в месяц и нормально питаться.
«Скидки для пенсионеров»: как Штурм тратит на еду всего 2,5 тыс рублей в месяц
Комментарии
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Людмила Полищук
На счёт продуктов согласна, побольше фруктов, овощей, зелени, крупяных изделий, куры, индейка... А вот на счёт того, что работающая дама не женственна - это бред сивой кобылы. Дома любая женщина может быть привлекательной, приятной, притягательной. Это зависит от состояния души. И желательно дома абстрагироваться от рабочих моментов, чтобы привнести в дом побольше тепла, улыбок, добра.
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