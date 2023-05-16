Страна и люди

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Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса

Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса

На каждое недружественное действие со стороны стран Запада Россия отвечает, хоть и не в тот же день. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной.

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