Томенко поручил краевой Счетной палате усилить контроль над муниципалитетами

Глава региона отметил, что средства, выделенные из бюджета, должны тратиться экономно Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Счетной палаты региона Виктор Миненок провели встречу, на которой обсудили рабочие вопросы.
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