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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко поручил краевой Счетной палате усилить контроль над муниципалитетами

Томенко поручил краевой Счетной палате усилить контроль над муниципалитетами

Глава региона отметил, что средства, выделенные из бюджета, должны тратиться экономно Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Счетной палаты региона Виктор Миненок провели встречу, на которой обсудили рабочие вопросы.

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