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Новый президент Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам, назвав их братьями

Новый президент Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам, назвав их братьями

Global Look Press/Shadati/XinHua Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, одержавший победу в прошедшем 5 июля втором туре выборов, назвал своих конкурентов братьями и заявил о готовности сотрудничать с ними.

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