Почти во всех самых популярных сосисках нашли трансглютаминазу

Фото: emeat.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в результате недавнего исследования, проведенного экспертами, было установлено, что трансглутаминаза, известная также как «мясной клей», была обнаружена в большинстве популярных марок сосисок.
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