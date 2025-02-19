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Царьград

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Русские захватили важный подвал в Курской области, а потом разведчик Гера рассказал неудобную правду

Русские захватили важный подвал в Курской области, а потом разведчик Гера рассказал неудобную правду

Русский разведчик с позывным Гера рассказал о том, как ему с бойцами удалось захватить подвал в приграничном районе Курской области, где украинские боевики удерживали силой и угрозами мирных жителей, издевались над ними, прикрывались во время наступления наших войск.

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Комментарии
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ак
александр крот
Надеемся не одна кука не ушла живой
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22 час.
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