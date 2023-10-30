Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Зато у них (хохлов) есть величайшее изобретение, которое могут оценить только жертвы когнитивного диссонанса. Кастрюля на голове не дает убежать крыше, когда накрывает... И время изобретения не 2014, хохлушку с кастрюлей на голове я знавал еще в 1986 году. Диагноз - МДП.

Александр Соколов

1. После 30 летнего оглупления народа выдуманной историей, основанной на мифах, и катастрофического падения уровня образования, впрочем, как и у нас,а также проповедования того, что во всех неудачах виновата Россия, очень тяжело будет вернуть им разум. 2. В разжигании вражды во многом виноваты наше ТВ, выставлявшее украинцев на всяких шоу полными идиотами. 3. И чем бы мы не хвалились, какие примеры ни приводили, пока мы не уничтожим продажность наших властей, полицейского и судейского корпуса, пока не будем принимать нормальные законы, понятные и нужные для общества, никто за нами не пойдёт. Например, последний закон наших татупедов об ответственности за сбор якобы краснокнижных грибов вызывает острое желание вызвать в Думу скорую психиатрическую помощь. 3. Обязательно ввести персональную ответственность за противоправные решения чиновников, силовиков, вернуть смертную казнь за отдельные виды преступлений.