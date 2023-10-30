Вам доводилось когда-нибудь ловить себя на мысли, что «украинцы», кажется, совершенно незнакомы с такими дисциплинами, как география, история, экономика, культурология? Более того, закрадывается подозрение, что они не владеют навыками использования Интернета, возможно, вообще не умеют читать.
Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Зато у них (хохлов) есть величайшее изобретение, которое могут оценить только жертвы когнитивного диссонанса. Кастрюля на голове не дает убежать крыше, когда накрывает... И время изобретения не 2014, хохлушку с кастрюлей на голове я знавал еще в 1986 году. Диагноз - МДП.
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2 д.
Александр Соколов
1. После 30 летнего оглупления народа выдуманной историей, основанной на мифах, и катастрофического падения уровня образования, впрочем, как и у нас,а также проповедования того, что во всех неудачах виновата Россия, очень тяжело будет вернуть им разум. 2. В разжигании вражды во многом виноваты наше ТВ, выставлявшее украинцев на всяких шоу полными идиотами. 3. И чем бы мы не хвалились, какие примеры ни приводили, пока мы не уничтожим продажность наших властей, полицейского и судейского корпуса, пока не будем принимать нормальные законы, понятные и нужные для общества, никто за нами не пойдёт. Например, последний закон наших татупедов об ответственности за сбор якобы краснокнижных грибов вызывает острое желание вызвать в Думу скорую психиатрическую помощь. 3. Обязательно ввести персональную ответственность за противоправные решения чиновников, силовиков, вернуть смертную казнь за отдельные виды преступлений.
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2 д.
фарид сабиров
Cкажем нефть и ее радости и народу России не приносят ни каких положительных эмоций , только цены на бензин кусают семейный бюджет и убытки от заправить драндулет свой
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2 д.
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