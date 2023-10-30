Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Вам доводилось когда-нибудь ловить себя на мысли, что «украинцы», кажется, совершенно незнакомы с такими дисциплинами, как география, история, экономика, культурология? Более того, закрадывается подозрение, что они не владеют навыками использования Интернета, возможно, вообще не умеют читать.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Зато у них (хохлов) есть величайшее изобретение, которое могут оценить только жертвы когнитивного диссонанса. Кастрюля на голове не дает убежать крыше, когда накрывает... И время изобретения не 2014, хохлушку с кастрюлей на голове я знавал еще в 1986 году. Диагноз - МДП.
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2 д.
Александр Соколов
1. После 30 летнего оглупления народа выдуманной историей, основанной на мифах, и катастрофического падения уровня образования, впрочем, как и  у нас,а также проповедования того, что во всех неудачах виновата Россия, очень тяжело будет вернуть им разум. 2. В разжигании вражды во многом виноваты наше ТВ, выставлявшее украинцев на всяких шоу полными идиотами. 3. И чем бы мы не хвалились, какие примеры ни приводили, пока мы не уничтожим продажность наших властей, полицейского и судейского корпуса, пока не будем принимать нормальные законы, понятные и нужные для общества, никто за нами не пойдёт. Например, последний закон наших татупедов об ответственности за сбор якобы краснокнижных грибов вызывает острое желание вызвать в Думу скорую психиатрическую помощь. 3. Обязательно ввести персональную ответственность за противоправные решения чиновников, силовиков, вернуть смертную казнь за отдельные виды преступлений.
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2 д.
фарид сабиров
Cкажем нефть и ее радости и народу России не приносят ни каких положительных эмоций  , только цены на бензин кусают семейный бюджет и убытки от заправить драндулет свой
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2 д.

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