Каким днем в истории было 23 апреля: хроника прошлого России и других стран Ирина Лысенко23 апреля 2024 года, выпадающий на вторник, является интересным днем для истории России и других стран мира, поскольку он связан с рядом значимых событий.
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