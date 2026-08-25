💡26 августа Большая Ялта останется без света из-за ремонтных работ Электроснабжение ограничат с 5:00 до 9:00, сообщили в ЕДДС города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡26 августа Большая Ялта останется без света из-за ремонтных работ Электроснабжение ограничат с 5:00 до 9:00, сообщили в ЕДДС города.