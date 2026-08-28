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Аргументы и Факты

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Стоматолог Лысенков объяснил, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

Стоматолог Лысенков объяснил, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

Чистить зубы непосредственно после приема пищи нежелательно из-за риска механического повреждения ослабленной эмали.

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