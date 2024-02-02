Премьер Киргизии Жапаров не сможет принять участие в заседании ЕМПС из-за аварии

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров вынужден был вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он должен был присутствовать на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), из-за аварии на местной теплоэлектростанции.
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