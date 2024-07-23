Муниципалитет Приморья оказался поражен особо опасным заболеванием

В Хорольском округе Приморского края обнаружено опасное заболевание – африканская чума свиней. По этой причине введены ограничительные мероприятия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
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