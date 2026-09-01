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За рулем

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В августе бензин продавался только на 62,5% российских заправок

В августе бензин продавался только на 62,5% российских заправок

Август для автомобилистов выдался непростым: горючее находилось далеко не на каждой заправке. Причем разрыв между регионами, а также между крупными сетями и частными точками оказался колоссальным.

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