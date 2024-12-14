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  • Evgeni Velesik
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Россияне отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 15 декабря

Россияне отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 15 декабря

Россияне отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 15 декабря Юлия ЕрмолаеваНа протяжении многих лет, в середине первого зимнего месяца, 15 декабря, в России и других странах мира отмечается День памяти журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

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