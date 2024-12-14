Россияне отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 15 декабря Юлия ЕрмолаеваНа протяжении многих лет, в середине первого зимнего месяца, 15 декабря, в России и других странах мира отмечается День памяти журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.
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