Наталья Влащенко: «Профессиональные животные»: почему журналисты боятся свободы?

Какова роль «профессиональных животных» в журналистике и блогинге? Почему некоторые журналисты и блогеры боятся осуждения своего информационного пузыря? Какая разница между дискуссией и пропагандой в журналистике? Нет, в этом посте речь будет идти не об оскорблении кого-либо.