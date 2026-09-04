Вайсфельд — о переговорах с Гусевым: «Видимо, вопрос в сумме соглашения»

Фото: dynamo.ru Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе нападающего Никиты Гусева.
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