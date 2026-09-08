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«Готовимся к смене регоператора»: Щеглова произносит фразу, которую Чита слышит уже почти год

«Готовимся к смене регоператора»: Щеглова произносит фразу, которую Чита слышит уже почти год

Мэр Читы Инна Щеглова на очередном планёрном совещании констатировала: региональный оператор по обращению с отходами «Олерон+» не справляется со своими обязанностями.

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