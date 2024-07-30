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Геймплей Quidditch Champions, хоррор от авторов «Кужлевки», анонс «Русов против ящеров 2»…

Геймплей Quidditch Champions, хоррор от авторов «Кужлевки», анонс «Русов против ящеров 2»…

Smola Games (a.k.a. the Bratans) опубликовала трейлер «Русов против ящеров 2»; создатели «Кужлевки» анонсировали кооперативный хоррор «Клеть»; Unbroken Studios показала больше геймплея в свежем ролике Quidditch Champions; Bioware хвастает, что в Dragon Age: The Veilguard 140 тысяч строк диалогов; следующее DLC для Starfield, вероятно, будет посвящено Звездорожденным; в сетевые шутеры с SBMM играет .

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