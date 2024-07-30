Геймплей Quidditch Champions, хоррор от авторов «Кужлевки», анонс «Русов против ящеров 2»…

Smola Games (a.k.a. the Bratans) опубликовала трейлер «Русов против ящеров 2»; создатели «Кужлевки» анонсировали кооперативный хоррор «Клеть»; Unbroken Studios показала больше геймплея в свежем ролике Quidditch Champions; Bioware хвастает, что в Dragon Age: The Veilguard 140 тысяч строк диалогов; следующее DLC для Starfield, вероятно, будет посвящено Звездорожденным; в сетевые шутеры с SBMM играет .