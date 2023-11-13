10 монархов, которые лишили жизни собственных сыновей

Императрица Ирина и Константин VI. Правители, уничтожающие своих подданных, - обычное дело. Но мало кто задумывается о том, что порой они ещё и домашние тираны, которые безжалостно расправляются с собственными детьми.
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