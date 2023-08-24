Тото Кутуньо: его единственная жена и сын от другой женщины

Грустно, что он уже ушёл от нас, я так любила его песни.

Элеонора Коган

Он и сам был очень обаятельным!!!Недаром его любили женщины,но всё же у него была одна его Карла, верная и любящая жена. Она даже приняла его сына Нико. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПЕВЦУ!!!