статья написана в 2019 году. * В нашей стране итальянские исполнители чувствуют себя как дома. И главным итальянцем для всех россиян давно стал Тото Кутуньо.
Тото Кутуньо: его единственная жена и сын от другой женщины
Комментарии
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Элеонора Коган
Грустно, что он уже ушёл от нас, я так любила его песни.
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4 час.
Элеонора Коган
Он и сам был очень обаятельным!!!Недаром его любили женщины,но всё же у него была одна его Карла, верная и любящая жена. Она даже приняла его сына Нико. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПЕВЦУ!!!
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4 час.
Jolie
да....прекрасный,талантливый,красивый мужчина....Люблю его музыку и песни и буду любить всегда...
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50 мин.
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