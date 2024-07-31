Власти Калуги готовы потратить 17 млн рублей на удаление аварийных деревьев

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов признался, что у города не хватает ресурсов для того, чтобы муниципальные организации могли самостоятельно справиться с проблемой аварийных и сухих деревьев, и рассказал, как планируется решать эту проблемуГородской голова Калуги Дмитрий Денисов признался, что у города не хватает ресурсов для того, чтобы муниципальные организации могли самостоятельно справиться с проблемой аварийных и сухих деревьев, и рассказал, как планируется решать эту проблему.