Всё: Запад в эвакуации харьковчан увидел "начало конца" режима Зеленского

Татьяна Чернышева Не переживайте, на освобождённой территории заселяться среднеазиаты, климат позволяет. Ну а насчёт ненавидящих укров, так их же приговорили, отправивив в мясорубку.

Natalija Osminina Никто ничего заселять не будет. Нет энергоструктуры-нет работы. Как только СВО остановится в конце июля, Украина погрузится в гражданскую войну на 3.5 года. А потом еще 10 лет будет безлюдной.