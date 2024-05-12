Всё: Запад в эвакуации харьковчан увидел "начало конца" режима Зеленского

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Комментарии
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Татьяна Чернышева
Не переживайте, на освобождённой территории заселяться среднеазиаты, климат позволяет. Ну а насчёт ненавидящих укров, так их же приговорили, отправивив в мясорубку.
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2 час.
Natalija Osminina
Никто ничего заселять не будет. Нет энергоструктуры-нет работы.  Как только СВО остановится в конце июля, Украина погрузится в гражданскую войну на 3.5 года. А потом еще 10 лет будет безлюдной.
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2 час.
Natalija Osminina
Я говорю не про  солдат ВСУ, а про ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ. КТО ИХ ПРИГОВОРИЛ??? КАКАЯ МЯСОРУБКА???? Вы хоть базар свой фильтруйте, когда пишете.
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2 час.

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