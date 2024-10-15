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Царьград

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На Бору ищут водителя "Волги", сбившего четырёх человек

На Бору ищут водителя "Волги", сбившего четырёх человек

Полиция разыскивает нижегородца, отправившего в больницу четырёх прохожих.В городе Бор Нижегородской области установили личность водителя, который вечером 12 октября сбил четырёх человек в микрорайоне Боталово-4 и скрылся.

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