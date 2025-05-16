Что случилось за ночь? Главные события к этому часу 16 мая:Это к Победе! Генерал Салюков снят с должности главкома Сухопутных войскГенерал-полковник Андрей Мордвичёв назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФГубернатор Севастополя сообщил об уничтожении 6 беспилотников над морем … .