В рамках возможного

Если информация «Спорт-Экспресса» о том, что Россия в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом, получит официальное подтверждение, то можно только порадоваться возможности главной команды нашей страны снова сыграть, проверить свои силы на международном уровне.