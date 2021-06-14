smi.today

1 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Не разрушение государственности, а пресечение агрессии со стороны тн украинской секты. Малороссия никогда не была час...США согласились н...
  • Виталий
    Хохлы,теперь заживёте не просто хорошо а ОТЛИЧНО! Кушайте всё своё!РФ запретила ввоз...
  • Виталий
    А я думал только геям...извиняюсь,пидорасам!Украинцам разреши...

НАТО хочет наращивать военный потенциал для противодействия России

НАТО хочет наращивать военный потенциал для противодействия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC заявил, что альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия «российской агрессии».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх