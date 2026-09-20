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20 сентября 1951 года родилась архивист Ольга Ивановна Захарова

20 сентября 1951 года родилась архивист Ольга Ивановна Захарова

Более трёх десятилетий своей жизни Ольга Ивановна посвятила архивному делу и краеведению. Она оставила значимый след в истории ивановской генеалогии, выпустила два фундаментальных справочника и написала сотни статей.

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