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Байден заявил о проблемах с климатом в России

Байден заявил о проблемах с климатом в России

Американский лидер Джо Байден в ходе в пресс-конференции в шотландском Глазго обратил внимание на то, что главы РФ и КНР «не явились» на саммит G20 в Риме и 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает РИА Новости.

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СЭМЭН Иваницкий
бИДОН сапсем деградироваллл)))

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