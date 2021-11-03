Байден заявил о проблемах с климатом в России

Американский лидер Джо Байден в ходе в пресс-конференции в шотландском Глазго обратил внимание на то, что главы РФ и КНР «не явились» на саммит G20 в Риме и 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает РИА Новости.