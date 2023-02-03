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Поттер заменил Мудрика в перерыве. За тайм у вингера 0 ударов, 0 обводок, 16 пасов и один отбор

Михаил Мудрик был заменен в перерыве матча с «Фулхэмом». Вместо 22-летнего украинца Грэм Поттер выпустил Нони Мадуэке.

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