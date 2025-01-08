Царьград Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress Судя по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации с падением самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане, в Баку уже приняли решение по поводу того, что виновата в трагедии русская сторона.
В Азербайджане уже приняли решение: Что значат слова Ильхама Алиева?
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Алиев, ты сука, забыл когда по твоему приказу убивали русских миротворцев, как сбили русский вертолет, а сейчас требуешь извинений от России, лучше бы тебе закрыть свой рот или просить прощения у России.
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1 д.
Ксюша Кирьязис
В его возрасте "неровно облазить" - плохая тенденция. Азеры получают то, что заслужили своим лизоблюдством перед Турцией и заигрывание с Хохляндией. Они прекрасно знают, что вины России в крушении нет, но всё ещё пытаются что-то из себя строить....
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1 д.
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