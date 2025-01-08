В Азербайджане уже приняли решение: Что значат слова Ильхама Алиева?

Алиев, ты сука, забыл когда по твоему приказу убивали русских миротворцев, как сбили русский вертолет, а сейчас требуешь извинений от России, лучше бы тебе закрыть свой рот или просить прощения у России.

Ксюша Кирьязис

В его возрасте "неровно облазить" - плохая тенденция. Азеры получают то, что заслужили своим лизоблюдством перед Турцией и заигрывание с Хохляндией. Они прекрасно знают, что вины России в крушении нет, но всё ещё пытаются что-то из себя строить....