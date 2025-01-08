Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Или блевотина или утопия... Лавинского (Прилепина), уже порядком надоедает.... он как КОРОСТА, рад прилипнуть, ко все...Проще о сложном. ...
  • Валентина Лебедева
    Абсолютно все люди на земле знают, что Бог один для всего человечества, вероисповедания разные и все люди обращаются ...Ваххабиты устроил...
  • Misha Glusch
    и 9 граммов бонусом ему...Клоуны — это мы с...

В Азербайджане уже приняли решение: Что значат слова Ильхама Алиева?

В Азербайджане уже приняли решение: Что значат слова Ильхама Алиева?

Царьград Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress Судя по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации с падением самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане, в Баку уже приняли решение по поводу того, что виновата в трагедии русская сторона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Алиев, ты сука, забыл когда по твоему приказу убивали русских миротворцев, как сбили русский вертолет, а сейчас требуешь извинений от России, лучше бы тебе закрыть свой рот или просить прощения у России.
Ответить
1 д.
Ксюша Кирьязис
В его возрасте &quot;неровно облазить&quot; - плохая тенденция. Азеры получают то, что заслужили своим лизоблюдством перед Турцией и заигрывание с Хохляндией. Они прекрасно знают, что вины России в крушении нет, но всё ещё пытаются что-то из себя строить....
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх