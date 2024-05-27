Северная Корея уведомила Японию о запуске своей ракеты с космическим спутником

Северная Корея уведомила Японию о своем плане запустить ракету с космическим спутником в Желтое море и к востоку от острова Лусон в период с 27 мая по 4 июня, сообщила японская береговая охрана в понедельник.
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