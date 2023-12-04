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Финансист Родин объяснил потерю почти всего дохода при досрочном снятии вклада

Финансист Родин объяснил потерю почти всего дохода при досрочном снятии вклада

При досрочном закрытии вклада клиенты не должны беспокоиться о применении штрафов и санкций. Однако, по данным основателя агентства семейных финансов InvestArt advisors, Алексея Родина, банки могут пересчитать начисленные проценты.

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