Финансист Родин объяснил потерю почти всего дохода при досрочном снятии вклада

При досрочном закрытии вклада клиенты не должны беспокоиться о применении штрафов и санкций. Однако, по данным основателя агентства семейных финансов InvestArt advisors, Алексея Родина, банки могут пересчитать начисленные проценты.
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