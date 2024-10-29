"Повернула нож". Джо Джонаса расстроил пост Софи Тёрнер, в котором она поздравила нового бойфренда с днём рождения

Бывшего мужа 28-летней Софи Тёрнер Джо Джонаса очень расстроил её пост в инстаграме* по случаю дня рождения её нового бойфренда, британского аристократа Перегрина Пирсона — на прошлой неделе ему исполнилось 30 лет.