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МВФ оценил потребности внешней помощи Украины в 2024 году в $42 млрд

МВФ оценил потребности внешней помощи Украины в 2024 году в $42 млрд

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи на уровне 42 миллиардов долларов в 2024 году.

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