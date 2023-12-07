МВФ оценил потребности внешней помощи Украины в 2024 году в $42 млрд

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи на уровне 42 миллиардов долларов в 2024 году.
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