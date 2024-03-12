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Пронедра

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Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает ограниченный рост цен на нефть

Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает ограниченный рост цен на нефть

Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает ограниченный рост цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть поднялись 12 марта из-за сохраняющихся геополитических напряжений на Ближнем Востоке, что вызвало опасения.

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