Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает ограниченный рост цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть поднялись 12 марта из-за сохраняющихся геополитических напряжений на Ближнем Востоке, что вызвало опасения.
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