Нетаньяху: «США устроили ковровую бомбардировку Германии, сбросили атомную бомбу»

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо сменить свое жесткое правительство и что Израиль не может сказать «нет» в будущем палестинскому государству, усиливая давление на израильтян.
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