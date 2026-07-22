Отказ от дома престарелых для мамы и годы у постели мужа: как сейчас живет 80-летняя актриса Людмила Зайцева

В свои 80 лет народная артистка Людмила Зайцева сознательно выбирает тишину и избегает публичности. В ее жизни не раз возникали ситуации, когда окружение предлагало простые и удобные решения, но актриса всегда ставила долг перед близкими выше личного комфорта и карьеры.