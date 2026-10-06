«Холодное презрение безродному»: экс-мужа Собчак Виторгана поймали на «подготовке к иноагентству» - «схоронил» активы на 100 млн рублей

Уехавший в 2022-м в Израиль артист продолжает работать и зарабатывать в России, что совсем недавно стало поводом для публичных вопросов о его позиции.
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