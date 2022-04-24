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В Самаре следователи задержали семью, которая похитила собственную дочь

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» и задержали всех родственников. Расследовать дело будут в Новосибирском СУ СК, но ходатайство по мере пресечения для криминальной семьи рассматривать в Кировском суде Самары.

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