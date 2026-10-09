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Татар-информ

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Быстров — о том, почему его не зовут на «Матч ТВ»: «Кто-то сильно обиделся»

Быстров — о том, почему его не зовут на «Матч ТВ»: «Кто-то сильно обиделся»

Фото: fc-zenit.ru Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, почему его перестали приглашать на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

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