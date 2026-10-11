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Поражены дата-центр и сухогруз: ВС РФ нанесли удары БПЛА по украинским объектам в Одессе и порту Черноморск

Поражены дата-центр и сухогруз: ВС РФ нанесли удары БПЛА по украинским объектам в Одессе и порту Черноморск

В ночь на 11 октября Вооружённые силы России нанесли новые удары по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

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