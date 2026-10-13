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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Во время диет нельзя полностью отказываться от хлеба, заявила диетолог

Во время диет нельзя полностью отказываться от хлеба, заявила диетолог

Эксперт развенчала популярный миф о питании при снижении веса Полный отказ от мучного при похудении — опасный миф, который может навредить здоровью, заявила врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с РИА Новости.

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