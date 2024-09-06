06.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 6 сентября 2024 года — в нашем материале.
ВС РФ прорвали фронт к северу от Часов Яра, карта боевых действий
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Всё как бы хорошо продвигаемся вперёд, но вот и такое читаешь, что ВСУ смогли оттеснить наши силы от села Глубокое на северо-восток метров на 500. Или вернули контроль над юго-восточной частью города Селидово. ВСУ бросают в бой все оставшиеся резервы? Тогда они должны после 15-20 сентября перейти к обороне. Зеленский помчался к Шольцу просить помощи, чувствует, что дохнет!
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