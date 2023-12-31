Майдан в Сербии остановили спецслужбы России: Но Вучич в этом не признался. Будет продолжение

На улицах Белграда бросают куски асфальта в полицейских, дуют в свистки, лупят ложками по кастрюлям, перекрывают улицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Запрет "родового туризма": Путин лишил "халявных" денег миллионы приезжих
- Переворот запада в Белграде потерпел фиаско. Россия спасла Сербию, Вучича и поломала все планы неприятеля
- Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества
Свежие комментарии