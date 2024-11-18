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Нетаньяху сообщил об ударе по ядерному объекту Ирана

Нетаньяху сообщил об ударе по ядерному объекту Ирана

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху проинформировал о том, что стало целью ракетных ударов, которые ранее были нанесены ракетчиками Вооружённых сил державы по территории Исламской Республики Иран.

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