Лавров проведет встречу с послами стран СНГ

САРАНСК, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 февраля проведет встречу с послами стран СНГ, где обсудит итоги сотрудничества в 2024 году и приоритеты на 2025 год, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.