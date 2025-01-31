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Лавров проведет встречу с послами стран СНГ

Лавров проведет встречу с послами стран СНГ

САРАНСК, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 февраля проведет встречу с послами стран СНГ, где обсудит итоги сотрудничества в 2024 году и приоритеты на 2025 год, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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