А завтра собираются из-за ремонта отключить воду. По информации ПАО «Россети Юг», вчера вечером в Ахтубинске произошла серьезная авария на сети электроснабжения - без света оказался массив Владимировки (район мкр Лотос, ул.
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