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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Московский бизнес-омбудсмен помогла отстоять интересы предпринимателя в спорной ситуации с Государственной инспекцией по недвижимости

Представители одной из организаций Москвы обратились к уполномоченному с просьбой проверить правомерность действий должностных лиц Государственной инспекции по недвижимости (речь шла про проверку, которую провели инспекторы).

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