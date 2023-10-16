Московский бизнес-омбудсмен помогла отстоять интересы предпринимателя в спорной ситуации с Государственной инспекцией по недвижимости

Представители одной из организаций Москвы обратились к уполномоченному с просьбой проверить правомерность действий должностных лиц Государственной инспекции по недвижимости (речь шла про проверку, которую провели инспекторы).
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